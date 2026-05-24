CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği: Polis binaya girdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla 2023 kurultayını iptal etmesinin ardından yaşanan kriz derinleşti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı’nı iptal eden kararı sonrası, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kararla birlikte söz konusu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararlar da hükümsüz sayıldı.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde tahliye tartışmaları yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak parti genel merkezinin kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi

Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.

Sabah saatlerinde genel merkez önünde Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetimine yakın gruplar arasında arbede çıktı.

Celal Çelik’in emniyete sunduğu dilekçede, CHP’nin temsil yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu belirtilerek, genel merkezin halen boşaltılmadığı ifade edildi. Dilekçede, milletvekillerinin dahi binaya alınmadığı ve diyalog girişimlerinden sonuç alınamadığı kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme kararını uygulamaya çalışan kamu görevlilerine kolaylık gösterilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden “örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamalarını” talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşananları “darbe” olarak nitelendirirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir süreci “darbe girişimi” olarak değerlendirdi.

Öte yandan CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Murat Emir, temasların “yararlı geçtiğini” söyledi ve kurultay tarihi konusunda görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise parti içinde diyalog çağrısı yaparak, yeni bir kurultayın mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.