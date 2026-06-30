CHP Grup Başkanı Özel: Milleti seçeneksiz bırakmayacağız
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan ve yeni parti tartışmalarına ilişkin, “Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır” dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada “milletin safında” olduklarını belirterek, seçmeni seçeneksiz bırakmayacaklarını söyledi.
Partilerini geri almak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Özel, “Hukuken, siyaseten ve fiziken asla yorulmadık, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özel, “İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
“Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.”