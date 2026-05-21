CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
Mahkemenin CHP kurultayını iptal edip mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimini görevden almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak" dedi.
CHP’nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.
Başarır, TV100’e yaptığı açıklamada, “Mutlak butlan kararını tanımıyoruz, gereken yapılacak” dedi.