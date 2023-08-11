CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan AYM'ye çağrı

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Ali Mahir Başarır, yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden ipliğe kadar "zam yağmuru" olacağını öne sürdü.

Türkiye'nin genel kabul gören bir ekonomik programı uygulamamakta direndiğini savunan Başarır, "Mehmet Şimşek, bununla ilgili bir plan yapacağını söylüyor. Bunu yüksek faizli borç alarak mı, vergi ve gelir adaletsizliğiyle mi, vergideki harçları artırarak mı, kur korumalı mevduata milyarlarca dolar ödeyerek mi, garantili kamu projeleriyle mi yapacaksın?" diye konuştu.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, konunun esastan görüşülmeye karar verildiğini söyleyen Başarır, 31 Ağustos'a kadar vatandaşın bu vergileri ödemesi gerektiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse, kararlar geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, geri alamayacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin." dedi.