CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Öldürmeye kastedilen bir saldırıydı

22 Nisan 2019

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili Genel Merkez'de açıklama yaptı.

CHP'li Özkoç'un konuşmasından satır başları:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıdan sonra yaptığı ilk açıklamanın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, "Bizi milletimize hizmet edeceğimiz alandan uzaklaştırıp günlerce sandıkların başında beklettiler. Saydık olmadı, bir daha saydık olmadı. Mazbatayı aldık, belediye başkanlarımız göreve başladı, olmadı. İçlerine sinmedi, kabul etmediler, kışkırtmaya devam ettiler.

-Aynı az önce İçişleri Bakanı’nın söylediği sözler gibi. Hala kışkırtmaya, ayrıştırmaya devam etmek istiyorlar. Bu arada dört evladımız şehit düştü" dedi.

- Tamamen öldürmeye kastedilen bir saldırıydı. Devletimizin emniyet güçlerinin yapamadığı korumayı milletimiz yapmıştır. Bize evini açan o aileye teşekkür ediyoruz

- Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi.

- Genel Başkanın korumalarının dışında kimse korumadı.

-Köyün tamamını suçlamayı düşünmemiz söz konusu değildir, o köyün sakinlerini sevgiyle selamlıyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz, devletin güvenlik güçlerinin yapamadığı korumayı yaptılar.

- Üst düzey komutanlarımıza teşekkür ediyoruz