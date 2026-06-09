CHP grup toplantısına ziyaretçi yasağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin 9 Haziran'daki grup toplantısına güvenlik riski gerekçesiyle ziyaretçi alınmaması yönünde talimat verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıyla, 9 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.
Kararın gerekçesinde, TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski gösterildi.
Kurtulmuş'un talimatında, TBMM İçtüzüğü'nün 164'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür" hükmüne işaret edilirken, CHP Grubu'nun gerçekleştireceği toplantı öncesinde Meclis yerleşkesindeki güvenlik tedbirleri gerekçesiyle toplantıya ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün yapılacak CHP grup toplantısına katılmayacağı öğrenildi.