CHP grup toplantısında kim konuşacak? Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?

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Türkiye siyasetinde ilginç günler yaşanırken bugün yine gözler CHP'de olacak. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olurken Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımadığını belirtmişti. Bugün CHP grup toplantısı yapılacak ve kimin konuşma yapacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu da, Özel de kendisinin konuşma yapacağını duyurdu. Şimdi art arda gelen soru "CHP grup toplantısında kim konuşacak" oluyor.

Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu CHP grup toplantısında konuşacak?

CHP grup toplantısında hangi ismin konuşacağı henüz kesinleşmedi. Bugün saat 13.30'a kadar açıklama yapılması bekleniyor.

CHP'de 21 Mayıs'ta başlayan kriz bugünkü grup toplantısına da damgasını vurdu. İstinaf mahkemesi, Kasım 2023'teki kurultayı geçersiz sayarak Kılıçdaroğlu'nu tedbirli olarak yeniden genel başkan ilan etti. Bunun üzerine Özel yönetimi 24 Mayıs'ta parti genel merkezinden polis zoruyla çıkarıldı ve Özel, TBMM'yi yeni merkez ilan etti.

Şimdi her iki isim de bugün saat 13.30'daki grup toplantısında konuşacağını söylüyor. Özel, 138 milletvekilinden 111'inin desteğine sahip olduğunu ve toplantıyı açma yetkisinin grup başkanlığına ait olduğunu vurguluyor. Kılıçdaroğlu ise grup başkanının genel başkana bağlı çalışması gerektiğini savunuyor ve 11 Haziran'da Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacağını duyurdu.

İki isim de TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı başvuru yaparak "ben yönetirim" dedi. Özel cephesi il ve ilçelerden destek için Ankara'ya çağrı yaparken, Kılıçdaroğlu tarafı milletvekillerini sağduyulu olmaya davet etti.