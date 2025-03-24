CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü

CHP heyeti İBB'ye yönelik gözaltılar ve tutuklamaların ardından başlayan protesto eylemleriyle ilgili İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Davut Gül ile görüştü.

CHP heyetindeki İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Vali Davut Gül ile güvenlik önlemlerinin konuşulduğunu ifade etti. Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'de iftar programı düzenleyeceğini açıklayan grupların da bulunduğunu hatırlatan Çelik, "Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik" dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Öğrencilerin farklı alanlara yürüyüş talepleri oldu. Biz Saraçhane'nin korunması gerektiğini, direnişin alanının Saraçhane olduğunu söyledik. Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor. Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu.

Duvarın yanında eylem yapan provokatördür

Belediye binasının içine insanlar girdi, onları korumaya aldık. Ancak camiye doğru da insanlar gitti. Polisler de camiye onlarla birlikte girdi. Camide çeşitli ürün kullanımıyla ya da duvara karşı yapılan eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor. Biz tüm eylemcilerin uyarıyoruz. O duvarının üstüne çıkıp bir şey içen, duvarın yanında bir eylem yapan provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri öyle bir şey yapmadı. İçerideki yapıların zarar görmesi polisin insanları sürüklemesi ve sıkışma içindeki canının telaşındaki insanlar neticesinde olmuştur. İBB Miras bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik

Başka gruplar da cami için iftar çağrısı yaptı. Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik. İftar programı için gelenlere de iftar malzemesi dağıtabiliriz. Oraya gelenlerle bir gerilim yaşanmaması için gerektli tedbrilerin alınması gerektiğini sayın Valiyle konuştuk. Biz kişisel olanaklarımız ve belediyenin kaynaklarıyla orada bir tampon bölge oluşturacağız. Valilik de önlemler alacak."