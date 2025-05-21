CHP, HSK seçimlerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

CHP, TBMM'de gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Seçimlerin ardından değerlendirmede bulunan Günaydın, HSK seçimlerinin anayasaya ve Meclis İçtüzüğü'ne aykırı biçimde yürütüldüğünü belirterek, “Genel Kurul’dan tam 10 saat sonra Anayasa Mahkemesi’ne dilekçemizi sunduk. Yürütmenin durdurulmasını ve seçimlerin iptalini talep ettik” dedi.

Günaydın, HSK’nın 13 üyeli yapısında zaten 6 ismin doğrudan yürütme etkisiyle belirlendiğini, TBMM’nin belirlediği 7 üyenin seçiminde ise usule aykırı yöntemler izlendiğini öne sürdü. Karma komisyonda “icat edilen yeni oylama yöntemlerinin” hukuki meşruiyet taşımadığını savundu.

CHP, oylamada hâkim ve savcıların mesleki bağımsızlığına zarar verecek biçimde bir çoğunluk kurgusu oluşturulduğunu ileri sürdü. Günaydın, HSK’nın atama, görevden alma ve soruşturma yetkilerini taşıyan kritik bir kurum olduğunu hatırlatarak, “Bu yapı içinde tarafsızlık beklemek mümkün değil” dedi.