CHP İç Anadolu masası kurdu

ANKARA (DÜNYA) CHP az oy aldığı illerde örgüt kapasitesini artırarak oy oranını yükseltmeye yönelik olarak Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu masasını kurdu. İç Anadolu masası, Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta çalışmalarını sürdürecek. İç Anadolu masası, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürecek.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İç Anadolu masası kapsamındaki 12 ilin İl Başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Bugün yapılan toplantıda, CHP’nin milletvekili çıkaramadığı veya düşük oy aldığı bölgelerde örgüt kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masası kuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İç Anadolu masasının kuruluşuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“CHP olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürütüyoruz. İç Anadolu masası ile birlikte az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Daha önce Doğu masası ve Karadeniz masasını kurmuştuk. Bu iki masanın yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldık. Bu bölgelerde üye sayımızda ciddi artış gözlendi. Şimdi de İç Anadolu’da bulunan 12 ilde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. İç Anadolu masası kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9, CHP ise yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı, hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.”