CHP, İçişleri Bakanı ile görüşecek

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik devam ederken, bina önünde polis ekipleri ile çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

Özgür Özel'in son gelişmelere ilişkin Genel Merkez'de açıklama yapacağı duyurulmuştu. Ancak açıklama için kürsüye CHP Grup Başkanvekili Murat Emir çıktı.

Murat Emir açıklamasında, yaşanan süreci "darbe" olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Biz bu yapılanları darbe olarak görüyoruz. Buradan çıkışın tek yolu kurultaydır" dedi.

Partinin kurumsal yapısına yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Emir, "Şu anda CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı var. Biz bunları beklerken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafyatik tiplerle sabahın köründe adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar" açıklamasında bulundu.

Emir, parti örgütü ve partililerin desteğiyle sürecin yönetildiğini belirterek, "Biz buna rağmen örgüt ve sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve uzlaşı arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı ile görüşme yapılacak

Öte yandan Murat Emir, İçişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştireceklerini de açıkladı. Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık biraz sonra gideceğiz, kendisine de aktaracağız. Buz bugünün demokrasi için bir umut olmasını istiyoruz" dedi.