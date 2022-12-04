CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda programını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında artık bir daha acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemleri yaşamayacağını vurguladı. CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde ilan ettikleri gibi ülkenin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp, Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileri taşıdıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, toplumsal güven ve huzurun hakim olduğu, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Dolayısıyla meselemiz, sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır ve onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmek inşallah bu bize nasip olacak” diye konuştu.

Güç birliğine davet

Seyahatleri sonrasında bu 70 değerli isimle tek tek görüştüğünü, onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla elimizde 3 büyük güç var. Birincisi bize inanan halkımız, ikincisi sizler yani siyasi gücümüz, üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz” dedi.

Merkel’in danışmanı Rifkin ve Nobel adayı Acemoğlu da katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bahsettiği bu sistemi hangi mantıkla oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız. Kendisi Almanya’da Merkel’in endüstri ve sanayi teknolojileri danışmanıydı. Benim de yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanım. Dünyanın ilk 10 ekonomisti arasında gösterilen Daron Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Ben Sayın Acemoğlu’nun gelecek yıllarda Nobel Ödülü alacağından da yüzde yüz eminim. Sayın Hakan Kara ve Sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, Ufuk Akçiğit istihdam politikalarını, Sayın Hacer Foggo ise sosyal politikaları anlatacak.”