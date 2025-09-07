CHP İl Başkanlığı önünde gerginlik: Polis vatandaşlara müdahale etti
İstanbul'da, CHP İl Başkanlığı önünde polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. CHP İl Binası'na doğru yürümeye başlayan yüzlerce kişi, kurulan barikatlar önünde protesto gösterileri düzenledi. Vatandaşlar, polis barikatlarını aşmak için güç kullandı, polis ise vatandaşlara müdahale etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
Polis, barikatlara yüklenen vatandaşlara müdahale ederek, giriş çıkışların yasaklandığı CHP İl Binası önündeki protestoları dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman yaşanan arbede sonucu, vatandaşlar ile polis arasında gerginlik artarken, protestolar alkış ve ıslıklarla devam etti.
Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri, bölgedeki tedbirlerini sürdürüyor.