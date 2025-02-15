CHP İl Belediye Başkanlarından İmamoğlu'na çağrı!

CHP'nin "İl Belediye Başkanları Toplantısı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-15 Şubat tarihlerinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklendiği belirtili.

"Hedefteki isim Ekrem İmamoğlu'dur"

Yapılan açıklamada, "Muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı baskıları, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlığın Türkiye adına kaygı verici boyutlara ulaştığı"nın altı çizilerek, "Bu yargı baskısının odağındaki ve hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur." denildi.

"Birlik tablosu halkımıza umut oldu"

"Siyasi iktidarın, ilk genel seçimlerde tecelli edecek millet iradesinden korktuğu" belirtilirken; Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun birliktelik tablosunun halka umut olduğu kaydedildi:

"Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan'da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur."

"Ön seçim sürecini destekliyoruz"

Aynı açıklamada, İl Belediye Başkanlarının, partinin erken seçim talebini ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini destekledikleri belirtildi.

Özel'in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararının, siyasi tarih açısından devrim niteliğinde olduğu dile getirildi.

"Ekrem İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyoruz"

Karşılarındaki ittifakın, partinin içinde tartışma yaratmak istediği iddiasına karşı, vatandaşın gerçek gündemine yoğunlaşmak ve erken seçime tamamen hazır olmak adına Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenmesi fikrinin en güçlü biçimde desteklendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte ön seçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gelinen aşamada, İstanbul'da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz. Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır."

CHP, Cumhurbaşkan adayını belirlemek için ön seçime gidecek. 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.