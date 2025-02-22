CHP: İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimine katılmaya hak kazandı

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını belirtti.

Dün, Cumhurbaşkanlığı ön seçimine adayını belirlemek için imza toplama süreci sona ermişti. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ön seçimine aday olması için 116 vekilin imzasını aldığı ve seçimin tek adayı olduğu açıklanmıştı.

Ön seçim Merkez Kurulu belirlendi

Gül Çiftci tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.

Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.

Seçim 23 Mart Pazar günü

Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:

"23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir."