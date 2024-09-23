CHP, İmamoğlu için olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla aldığı hapis cezası ve siyaset yasağı kararı üzerine olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu, istinaf sürecini bekliyor. CHP'nin üst düzey isimleri, davanın seyri ve olası istinaf kararı üzerine tartışmak üzere 24 Eylül'de saat 13.00'te bir araya gelecek.

Toplantıya, CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek katılacak. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD temasları nedeniyle toplantıda yer almayacak.

Toplantıda, davanın siyasi ve hukuki boyutları, istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar ve CHP'nin bu süreçte alacağı tavır detaylı olarak değerlendirilecek.