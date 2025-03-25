CHP, İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi aday gösterdi iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Mart'ta İBB Başkanlığına vekalet edecek ismin seçileceği açıklanmıştı. Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre CHP, Nuri Aslan'ı aday olarak önerdi.

Yarkadaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in partisinin adayını açıkladığını ifade etti. İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu belirtildi.

CHP Lideri Özel: Adayımızı belirledik

CHP Lideri Özgür Özel Saraçhane'de açıklamalarda bulundu: Hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyalarını başlattıklarını belirten Özel, "Adayımız belli, sloganımız belli." dedi.

Özel, "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık, "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak." ifadesini kullandı.

"Ne zaman açıklanacak?" sorusunu da Özel, şöyle yanıtladı:

"O, Belediye Meclisinin kararı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanvekiline, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin üyeleri karar verir. İşte o aday da; kendileri aralarında istişare ederler, adaylaşırlar, seçim olur."

Özel, bu konuda birtakım istişare mekanizmalarını işletmek gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin de bu mekanizmaları işlettiğini dile getirdi.