CHP-IMF görüşmesine tepki

23 Eylül 2019

IMF Heyeti, fon üyesi tüm ülkelerde rutin olarak her yıl yapılan ekonomik gelişmeleri değerlendirme çalışmaları için 12 Eylül'de Türkiye'ye geldi.

'Dördüncü madde' çerçevesinde her yıl bakanlıklar, kamu kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Ankara'da temaslarını sürdüren IMF heyeti muhalefetten de isimlerle görüştü.

AK Parti'den sert tepki

Ancak CHP'nin IMF heyeti ile görüşmesine hükümetten tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeyi 'gizli saklı' olarak tanımladı. Çelik CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştilerine IMF'nin danışmanlık yaptığı imasında bulunarak şu sözleri sarf etti: Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye’yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP’liler mi IMF’ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda.

Çelik, CHP’nin tavrının baştan beri “tutarsız” olduğunu vurgulayarak, “Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de ‘Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak’ diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış.” ifadelerini kullandı.

IMF İcra Direktörü Kaya: Toplantı meşruiyet dışı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” dedi.