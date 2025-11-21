CHP İmralı kararı ne oldu? CHP komisyonda ne karar verdi?

TBMM’de devam eden komisyon çalışmaları bugün kritik bir oylamaya sahne olacak. Milletvekillerinden oluşan heyetin İmralı’ya gidip gitmeyeceğine yönelik süreç yakından takip ediliyor. Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri ise CHP’nin bu oylamada nasıl bir tutum sergileyeceği. Bugün sıkça "CHP İmralı kararı ne oldu" sorusu geliyor.

CHP komisyonda ne karar verdi?

Cumhuriyet Halk Partisi henüz kararını vermiş değil. Komisyon saat 14.00'te toplanacak ve oylama yapacak. CHP'nin oylama öncesi yani öğlen saatlerinde kararını duyurması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün komisyon üyesi milletvekilleriyle uzun süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından herhangi bir bilgilendirme paylaşılmadı.