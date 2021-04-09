CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan hayatını kaybetti
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, bir süredir koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.
CHP İl Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkan Yardımcımız Kemal Gülhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz." denildi.