CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

14 Ocak 2018

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı belirlendi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

Seçimde Canan Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat da 318 oy aldı.

İstanbul İl Kongresi'nde, 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultay için delegeler de belirlendi.

"İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım"

Canan Kaftancıoğlu, seçimlere geçilmeden önce delegelere seslendiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Ben İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Türkiye'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Alın terini, mücadeleyi, liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Hak, hukuk, adalet' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım."

İl Başkan Yardımcısı konuşurken gerginlik

Kongrede İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş'ın, konuşmasında Sarıyer'deki mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasına, Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi bir grup tepki gösterdi. Bunun üzerine grubu uyaran Divan Kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkı olmadığına işaret ederek, Aktaş'tan konuşmasını bitirmesini istedi. Bu sırada, Aktaş'ın konuşmasına tepki gösteren gruptakileri sakinleştirmek isteyen kişilerle grup arasında arbede yaşandı. Salondan gelen tepki üzerine Aktaş, "İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur." diyerek, kürsüden ayrıldı.