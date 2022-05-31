CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi

Yargıtay’ın hakkında hapis cezası kararı verdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aldığı tebligat üzerine adli işlemlerin yapılması için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Kaftancıoğlu, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, “Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Adliyeye "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Gezi direnişi kutlu olsun." diyerek giren Kaftancıoğlu, avukatlarıyla infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kaftancıoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından, partililer de adliyeden ayrıldı.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi, destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.