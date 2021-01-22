CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olayda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.
ANKA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Kaftancıoılu hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.