CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında

gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir.

Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir .

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."