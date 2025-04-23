CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten depremler sonrası Gezi Parkı paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul depremlerinin ardından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Gezi Parkı'nda toplanan halkın görüntülerini paylaşan Çelik, "Bugün meydana gelen depremin ardından İstanbullular Gezi Parkı'na akın ettiler. Bizler de onların yanındaydık." ifadelerini kullandı.

"Betona boğulmasını halkımızın engellediği parkımız..."

Özgür Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burası Gezi Parkı. Betona boğulmasını halkımızın engellediği parkımız.

Bugün meydana gelen depremin ardından İstanbullular Gezi Parkı'na akın ettiler.

Bizler de onların yanındaydık. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlıyorum: Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı, İstanbul’un muhafızlarını serbest bırakın.

Mesele memleket, mesele milletimizin bekası meselesidir!"