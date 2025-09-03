CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin duyurdu: Göreve başladık

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanması parti içinde yeni bir krizi tetikledi. CHP yönetimi Tekin ve ekibinin il binasına alınmayacağını duyurdu.

Mahkemenin görevlendirdiği beş kişilik kayyum heyeti adına açıklama yapan Gürsel Tekin, “Göreve başladık, binada oturmak şart değil” sözleriyle tartışmalara yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi devraldıklarını belirterek, “Başkanlık illa binada yapılmaz. İl başkanlığı dönemimde parti binasına toplamda 40-45 defa gitmişimdir. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi kimseye tartıştırtmam” dedi.

“Ortada bir cenaze var”

Sözcü'nün haberine göre; CHP yönetiminin “binaya alınmayacaklar” açıklamasına tepki gösteren Tekin, “Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, onu kaldırmayalım da koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. Ancak itirafçı olup hâlen parti üyesi olan 7 kişi var, onlara dokunulmuyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim derdimiz partiyi toparlamak”

42 yıldır CHP’de olduğunu vurgulayan Tekin, “Her kademede görev yaptım. Biz bu göreve gelmek için çaba göstermedik. Mahkeme isterse CHP’li olmayan birini de kayyum atayabilirdi. Bizim derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevden alınan arkadaşlarımızın haklarını da koruyacağız” diye konuştu.

“Olmayan yetki kullanıldı”

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını eleştirdi.

Yakupoğlu, “Siyasi partilerin kongrelerindeki seçimler, Siyasi Partiler Kanunu’na göre hâkim gözetiminde yapılır. İlçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı yalnızca YSK iptal edebilir. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi yoktur. Verilen karar Anayasa’nın 79. maddesine açıkça aykırıdır, görev gaspıdır” dedi.