CHP İstanbul İl Kongresi Davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davalar birleştirildi. İlk duruşma 3 Ekim’de görülecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.
Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirildi. İlk duruşma 3 Ekim saat 10:00'da görülecek.