CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik

13 Ocak 2018

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı için il başkanı Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Adayların konuşmalarının ardından geçilecek seçimde, doğal delegelerle beraber 654 delege yeni başkanı belirleyecek. Adaylar, toplam delegenin bir fazla oyunu arayacak. Kongrede, 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultay delegeleri de belirlenecek.

Sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

"İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım"

İl başkan adayı Canan Kaftancıoğlu, delegelere seslendiği konuşmada, şunları söyledi:

"Ben İstanbul'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Türkiye'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Alın terini, mücadeleyi, liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Hak, hukuk, adalet' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım."

Adaylardan CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da konuşmasında, il başkanı seçildikten sonra İstanbul'un arka yakasına gidip, "umutsuzlarla", "sahipsizlerle" buluştuklarını ve onlarla "hayır" cephesini oluşturduklarını dile getirdi.

İl Başkan Yardımcısı konuşurken gerginlik

Kongrede İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş'ın, konuşmasında Sarıyer'deki mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasına, Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi bir grup tepki gösterdi. Bunun üzerine grubu uyaran Divan Kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkı olmadığına işaret ederek, Aktaş'tan konuşmasını bitirmesini istedi. Bu sırada, Aktaş'ın konuşmasına tepki gösteren gruptakileri sakinleştirmek isteyen kişilerle grup arasında arbede yaşandı. Salondan gelen tepki üzerine Aktaş, "İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur." diyerek, kürsüden ayrıldı.

Kaynak: AA