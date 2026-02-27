CHP İstanbul kongre davası ertelendi: Kayyum yönetimi görevine devam edecek

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, görülen duruşmada dosyanın 15 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.

Öte yandan mahkeme heyeti, dava süreci devam ederken mevcut il yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in selefi olan kayyum Gürsel Tekin ve yönetim kurulunun görevine devam etmesi yönünde karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde göreve seçilen il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ihtiyati tedbir kapsamında görevlerinden uzaklaştırılmasına hükmetmiş, İl Başkanlığı için geçici kayyum yönetimi oluşturulmasına karar vermişti.

Mahkeme kararında, İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin’in atanması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan 39. Olağan İstanbul Kongresi’nde yeniden il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, söz konusu kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Başvuru dilekçesinde, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği ifade edilmişti.