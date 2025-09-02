CHP İstanbul İl Yönetimi, mahkeme kararıyla görevden alındı.

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.

Ayrıca 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi.

Ara kararda şu ifadeler yer aldı:

* Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

* 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine,

* İhtiyati tedbir kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

* Kararın gereği için İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine...

İşte kararın ardından dakika dakika yaşananlar...

16:55 | CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi kabul edildi

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 yönetici hakkında 3 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesini kabul etti.

16:10 | Borsa'da kayıp: Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 7,5'i aştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınması sonrası Borsa İstanbul’da düşüş yaşandı. Kararın ardından BIST 100 endeksinde yüzde 5'i, bankacılık endeksinde ise yüzde 7,5'i aşan kayıp yaşandı. Saat 16.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 5,49 değer kaybıyla 10.661,09 puandan hareket ederken bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 7,67 düşüşle 15.078,02 puandan hareket ediyor.

16:10 | CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan ilk sözler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il başkanlığına kayyum atanmasına yönelik yaptığı ilk açıklamada “Bizim il başkanımız Özgür Çelik’tir" diyerek Gürsel Tekin’in görevi kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

16:05 | Gürsel Tekin’den ilk açıklama

Gazeteci Alişer Delek'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin şu açıklamalarda bulundu:

"4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz."

15:53 | CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de olağanüstü toplanacak.

15:42 | Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ise eski il başkanı Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirildiği öğrenildi. Tekin’e, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da yer aldığı heyet eşlik edecek.

15:35 Özgür Çelik’ten ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada henüz kendilerine resmi bir tebliğ ulaşmadığını belirterek, “Meseleyi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

15:28 Mahkeme kararı duyuruldu

