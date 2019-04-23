CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis'e taşıdı

23 Nisan 2019

CHP Grup Başkanvekilleri, Ankara Çubuk'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Meclis araştırma önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Bu linç girişiminin, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü gibi diğer mülki ve idari erkanın hazır bulunduğu üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir cenaze töreninde meydana gelmiş olması, saldırının belli bir odak tarafından önceden organize edildiği ve kolaylaştırıldığı şüphesini güçlendirmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, cenaze namazından sonra bilinmeyen bir grup tarafından törene katılan bakanlar, askeri ve mülki erkandan ayrılarak, kasıtlı bir şekilde saldırıyı yapan taşlı, sopalı grubun içerisine doğru sürüklenmişlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın korumaları dışında, burada bulunan güvenlik görevlileri saldırganlara herhangi bir şekilde engel olmaya çalışmamış, olaya ilişkin görüntülerden de açıkça gözlendiği gibi linç girişimini seyretmekle yetinmişlerdir. Örgütlü kalabalık, linç girişiminden yanındakiler ve korumaları tarafından bir eve götürülerek güçlükle kurtarılan Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırılarını burada da devam ettirmiştir."

Gerekçede ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, saldırganları öyle olmadıkları halde, şehidin "yakınları, akrabası" gibi gösterme gayretinin de soruşturmanın akıbetiyle ilgili endişeleri artırdığı belirtildi.

Bu arada dün, saldırının ardından gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.