CHP kurultay ceza davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu ve tutuksuz 12 sanığın ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 21 Ekim’e ertelendi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın duruşması, bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Söz konusu kurultay hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından mutlak butlan kararı verilmişti.
Sanıklar ve tanıklar duruşmaya katılmadı
Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık duruşmaya gelmedi. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tanıklar da katılmadı.
Mahkeme, davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.