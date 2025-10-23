Türkiye'nin gözü yine CHP kurultay davasında... 15 Eylül'de gerçekleşen duruşmada mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma ertelenirken vatandaşlar şimdi "CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta" sorusu yoğun şekilde geliyor.

CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 24 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.