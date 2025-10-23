CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal davası açılmıştı. Son duruşma 15 Eylül'de gerçekleşmişti. Mahkeme davayı ileri bir tarihe ertelerken şimdi bu tarih araştırılıyor. Yoğun şekilde "CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta" sorusu geliyor.
Türkiye'nin gözü yine CHP kurultay davasında... 15 Eylül'de gerçekleşen duruşmada mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.
Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.
Duruşma ertelenirken vatandaşlar şimdi "CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta" sorusu yoğun şekilde geliyor.
CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 24 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.