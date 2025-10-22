CHP Kurultay davasında duruşma salonu değiştirildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşma salonu, mevcut alanın yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi.

Mahkeme, Cuma günü yapılacak duruşmanın, yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası'nda bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesi'nin kullandığı Z-10 numaralı salonda yapılmasına karar verdi.

Dava dosyasının kapsamlı olduğu, duruşmaların çok sayıda izleyici, avukat ve basın mensubu tarafından takip edilmesi nedeniyle mevcut salonun yeterli olmadığı belirtildi. Mahkeme, yargılamanın daha güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi için salon değişikliğine gidildiğini açıkladı.