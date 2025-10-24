Son dakika: CHP Kurultay davasında karar belli oldu | Mutlak Butlan kararı mı verildi? CHP Kurultay davası mahkeme kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında karar açıklandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı "aktif husumet yokluğu" ve "davanın konusuz kalması" gerekçeleriyle reddetti.

Ne olmuştu?

Dava, CHP’de geçtiğimiz yıl yapılan kurultay sürecine ilişkin bazı delegelerin ve eski yöneticilerin itirazları üzerine açılmıştı. Ancak mahkeme, davacıların dava açma ehliyeti bulunmadığı ve kurultay sürecinin tamamlanmasıyla davanın hukuki yararının ortadan kalktığı kanaatine vardı.

Kararla birlikte CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “mutlak butlan” iddiası da hükümsüz kaldı.