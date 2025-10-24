CHP Kurultay davasında ret kararı sonrası taraf avukatları ilk kez konuştu

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayına ilişkin iptal davasını reddetmesinin ardından taraf avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Davalı taraf: Karar beklentilerimiz doğrultusunda

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, kararın beklentileri doğrultusunda çıktığını belirterek, “Hem olağan kurultayımızın hem de olağanüstü kurultayımızın iptaliyle ilgili açılan davalarda, bazı davacılar bakımından husumet yönünden dava reddedildi. Yani davacıların dava açma hakkı bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme davayı reddetti” dedi.

“Bu karar sadece hukukçuların değil, delegelerin iradesinin de sonucudur”

Çağlayan, kararın sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda CHP’nin demokratik işleyişinin bir sonucu olduğunu vurguladı:

“Mahkemeden çıkan sonuç yalnızca hukukçuların aldığı bir karar değil; defalarca sandığa giden ve sandık çağrısı yapan delegelerin iradesinin bir sonucudur.”

Davanın altı farklı dosyanın birleştirilmesiyle “süper dava” haline geldiğini hatırlatan Çağlayan, “Bugün duruşmadaki taleplerle bu dava ‘süper üstü dava’ya dönüşmüştü. Daha önce hiç konusu olmayan il ve ilçe kongrelerinin iptali bile istenmişti. Hakim bu talepleri de reddetti.” ifadelerini kullandı.

Davacı taraf: Şaşırtıcı bir karar, istinafa gideceğiz

Davacı tarafı temsil eden avukat Onur Yusuf Üregen, kararın kendileri açısından sürpriz olduğunu belirterek, “Böyle bir karar beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. İstinafa gideceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

CHP’nin iki kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan “mutlak butlan” davasında Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, aktif husumet yokluğu ve konusuz kalma gerekçeleriyle davayı reddetmişti.

Bu kararla birlikte CHP’nin kurultaylarının hukuken geçerli olduğu tescillenmiş oldu.