CHP Kurultayı davası: Görevsizlik kararı AYM'ye taşındı
CHP Kurultayı davasında yetkili mahkeme konusunda yaşanan tartışma Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki ilgili hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.