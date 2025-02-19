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CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş ifadeye çağırıldı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultaydaki 'şaibe' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" dediği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na dair soruşturma süreci devam ediyor.

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4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel selefi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

CHP'den ihraç edilen eski belediye başkanı Lütfü Savaş da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi vererek kurultayın iptali için dava açmıştı.

ANKA'dan Esra Tokat'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru üzerine kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadeye çağırdı.

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