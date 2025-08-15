CHP Kuyucak İlçe başkanı görevden alındığını duyurdu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisi CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP'de istifa ve görevden alınmalar başladı. CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, partisindeki görevinden alındığını duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından partide istifa ve görevden almalar başladı. CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, görevinden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çerçioğlu’nun yanı sıra Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da AK Parti’ye geçti. Bu gelişmelerin ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevden alındı.
Yöreli, açıklamasında “11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir” ifadelerini kullandı.