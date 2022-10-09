CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard Üniversitesi'nde programlara katılacak.

Daha sonra Washington'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, 13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek

Kılıçdaroğlu'na Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik edecek.