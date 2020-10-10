CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Ankara Garı önünde 2015'te meydana gelen patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
Anma töreni için bir araya geldiler
Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, COVID-19 tedbirleri dolayısıyla, saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi.
Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ'lı iki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 100 kişi ölmüş, 391 kişi ise yaralanmıştı.
Kaynak: AA