CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu istifa Cumhuriyet tarihimizde ilk

09 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesinin ardından, Berat Albayrak’ın 'istifa' kararını değerlendirdi.

Bu şekilde bir istifanın Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Devlet kriziyle karşı karşıyayız, istifa eden hangi gerekçeyle istifa ettiğini söylemiyor. İstifayla ilgili bir açıklama da yapılmıyor.” dedi.

Türkiye’nin ekonomik krizin eşiğinde olduğunu ve bunun nasıl çözüleceğini, 2018 yılı Mayıs ayında İstanbul’da düzenlediği toplantıda 13 madde halinde aktardığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir eleştiride de bulunmadım.” diye konuştu.

2020’nin Mayıs ayında ise olayın krizden çıkıp buhrana döndüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yine hiçbir eleştiri yapmadan çözüm önerilerini sıraladığını kaydetti.

Bu önerilerin dikkate alınmadığı gibi kendilerinin niye öneride bulunduğunun sorgulandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı 2015’te yaptığı bir açıklamada ‘benim derdim bir A.Ş. nasıl yönetiliyorsa Türkiye öyle yönetilmelidir’ demişti. Sormak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti bir A.Ş.’midir? Bir aile şirketi tarafından mı yönetiliyor?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Berat Bey istifa etmiş, niye istifa etti? Neden sorumluluğu yok, onu da Sayın Erdoğan söylüyor. ‘Ekonominin sorumlusu benim’ diyor. Şu anda devletin başında o var. Eğer bir kriz varsa, krizi yönetmesi gerekenler krizi yönetemiyorlar. Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar, akıl alacak şey değil.” dedi.

Türkiye’nin yönetilemediğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Üzülüyorum, siyaset ve ekonomi açısından üzülüyorum, insanlarımız ve gelecek açısından üzülüyorum. Bunları aşmak zorundayız, birlikte aşacağız. Bu ülkeye, huzur, demokrasi gelene kadar mücadelemizi yapacağız.” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanlığına yapılan atamayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Merkez Bankası bağımsız bir kurum değil ki. Bir aile şirketinde liyakata bakmadan istediğiniz kişiyi görevlendirirsiniz. Biz ıslarla devlet yönetiminde, liyakat ve birikimin esas olduğunu söylüyoruz. Merkez Bankası’nın başına politikacı getirirseniz itibarı olmaz. Yeni başkan, bankacılık konusunda ne yapmış bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla ATM’den para çeker, havale gönderir, bankacılıkla ilişkisi budur. Merkez Bankası gibi uluslararası saygınlığı olan bir kuruma, işi iyi bilen, dünyada ve Türkiye’de bilinen, bu işten anlayan birisini getirmeniz gerekiyor.”

Karamollaoğlu: Politikalarda ciddi bir değişiklik meydana gelebilir

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise bu istifanın ardından hükümet politikalarında ciddi bir değişme olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Artık bundan sonra politikaların oluşmasında Berat Albayrak’ın etkisinin olmayacağını bildiren Karamollaoğlu, “Bundan önce ne kadar vardı onu bilmiyorum. Hakikaten bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalar, Türkiye’yi perişan hale getirdi. Bunda Sayın Albayrak’ın katkısı ne kadardı bilmiyorum. Yeni bir dönem başlıyor gibi erken seçim vesilesi diye düşünmem. Ancak politikalarda çok ciddi değişiklik meydana gelebilir diye bir ümidim var.” dedi.

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