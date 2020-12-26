CHP lideri Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz

Ferit PARLAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin ekonomik açıdan dışa bağımlı konuma geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bankaların da faiz artıracağını, Türk halkını daha da zor bir dönemin beklediğini ifade etti.

Millet İttifakını oluşturan partilerin her birinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışması olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, yeni yılda ortak bir metin için bir araya geleceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantısının satış başları şöyle:

“128 milyar dolar kayıp…”

Ekonomi politikalarını uygulayan kimdi? Politikaları uygulamadı diye Merkez Bankası Başkanını görevden alan yine Erdoğan’dı. Merkez Bankası Başkanı ve Bakana mal olan politikanın ortaya koyduğu 128 milyar dolarlık kaybın faturasını kim ödeyecek? Erdoğan’ın ödemesi gerekmiyor mu? “Merkez Bankası’ndaki doları satın, doları sabit tutun dedim ama hiçbiri tutmadı. Kusura bakmayın ben onurlu bir insanım görevden ayrılıyorum.” demesi lazım. Faizlerin yükselmesiyle 83 milyon tefecilere çalışır duruma geldi. Belki “Niye faiz yükseldi?” diye iki bakanı görevden alır. Almazsa, daha önceki politikalarıyla ters düşmüş olacak. Bu politikaların vatandaşa doğrudan yansıması ise çok ağır olacak.”

“Ekonomik açıdan dışa bağımlı konuma geldik”

“Acaba Erdoğan, Türkiye’yi, dış güçlere karış çok zayıf duruma düşürmekle mi görevlendirildi? Üretilecek olan tankı yok etti. Savunma sistemini çökertti. Parasını verdiğimiz F- 35 alamadık, F-16 yedek parçalarını da alamayacağız . Ülke ekonomik açıdan dışa bağımlı konuma geldi, dışarıdan talimat almak zorunda kaldığı duruma geldi.”

“Kamulaştırma iddiaları yalan”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara geldiğimizde, AK Parti’yi kapatacağımızı iddia ediyor. Bütün mal varlıklarını kamulaştıracağımızı söylüyor. Bu söylemleri sonucunda ciddi bir sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu bilgileri kendisine, CHP yöneticiler söyledi diye verenlere, “Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım, bir partinin Genel Başkanıyım. Sen bana nasıl yalan söylersin” deyip saraydan atması lazım.”

“Parlamenter sistemi savunuyoruz...”

"Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak, biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Kimin neyi düşündüğü, neleri yapmayı istediği kendi mutfağında hazırlanıyor. Sayın Davutoğlu güzel bir çalışma yaptı. İyi Parti de yeni yılda sistemler ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşacak. Biz de bu sitemden neyi anladığımızı, neyi öngördüğümüzü paylaşacağız."

“Bahçeli’yi muhatap almıyoruz”

“Arkadaşlarımdan, olabildiğince MHP’yi muhatap almamalarını istiyorum. Bizim asıl muhatabımız iktidar partisidir. Şu da bir gerçek ki Ak Parti diye bir parti yok. Tek kişi var. Ak Parti’nin kuruluş beyannamesinde yer alan, demokrasi, yargı bağımsızlığı gibi unsurların hiçbirisi bugün yok, tek kişi var. Dolayısıyla muhattabımız Erdoğan.”

“Cumhurbaşkanının yetkilerinin 1-1.5 yıl içinde devredilmeli”

“1-1.5 yıl içinde Cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük ölçüde Parlamentoya devredildiği, yürütme organına devredildiği sistem oluşturabiliriz. Henüz bir araya gelmedik ama gelmemiz gerekiyor. Varsa görüş ayrılıkları, bunların iktidara gelmeden çözülmesi gerekiyor.”

“Cumhurbaşkanı kim olacak tartışması doğru değil…”

“Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin tartışmalar doğru değil. Ortak aday mı çıkacak, her parti kendi adayını mı çıkaracak ona bakarız. Bizde demokrasi kültürü var, oturup tartışacağız.”

“Allah, Abdülkadir Selvi’ye yetki mi vermiş?”

“İnsanların inancının ne olduğunu belirlemeye kimsenin yetkisi y oktur. Abdülkadir Selvi, “böyle bir yetki aldım” diyorsa, çıksın “kimin inançlı olup olmadığını ben belirlerim” desin. Herkesin inancına, yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. CHP, herkesin inancına yaşam tarzına saygı duyan, saygı duyması gereken bir partidir.”

“83 milyon tefecilere çalışıyor”

“2023 veya önce seçime gidilecek. Bu yük kaldırılamaz. Önümüzdeki süreçte daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacak. Şimdi faizler arttı, bankalar da faiz artıracak. Yurt dışına ödenecek faiz de artacak. Gelir nerede? 83 milyon, tefecilere çalışır hale geldi.”

“Erdoğan aday olmalı”

“Erdoğan 3’ncü kez aday olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bırakın seçime girsin. Ve vatandaşın oyuyla boyunun ölçüsünü alsın.”