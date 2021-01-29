CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği iddia edildi.
İçişleri Bakanlığının yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.