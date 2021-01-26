CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine mektup yazan 3 milletvekiliyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimini eleştiren bir mektup yayınlayan CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.
Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “İstifa edecek misiniz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.
Çelebi ile Aksoy'un imzasıyla, parti yönetimine ilişkin eleştirilerin yer aldığı bir mektup yayınlanmıştı.
3 milletvekilinin de Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye geçeceği iddia edilmişti.