CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnşallah martın sonu bahar olur" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart mahalli idareler seçimleri için oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu'nda kullandı.
Okuldan ayrılmadan önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca vatandaşımız sandığa gidecek oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. İnşallah martın sonu bahar olur" ifadelerini kullandı.
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