CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi çetelere yedirmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ve mafya-siyaset ilişkisi ile ilgili iddialar konusunda açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, aynı zamanda paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. Hemen Seçim." dedi.