CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yeni projelerimiz var, Türkiye’yi sarsacak, peş peşe açıklayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ağır bir ekonomik buhran içinde bulunduğunu ancak çözümlerinin de mümkün olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde tüm sorunların ortadan kaldırılabileceğini vurguladı.

CHP Genel Merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “ekonomide ilk yapacağınız ne olur?” sorusuna “Ekonomik Sosyal Konsey’i toplayıp herkese görüşünü, sorunları sormak olur” yanıtını verirken, partisinin ekonomik ve sosyal konularda sorunlara çözüm önerileri geliştirdiğini ve kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

“Türkiye’yi sarsacak projelerimizi açıklayacağız”

Türkiye’de ekonomik ve siyasi öngörü yapmanın mümkün olmadığını, kararların çok hızlı geliştiğini ve kamuoyunca paylaşılmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz.” dedi. Yeni strateji ve projelerine ilişkin olarak ise Kılıçdaroğlu, “Çok güzel projelerimiz var. Müthiş... Sarsacak, Türkiye’yi sarsacak güzel projelerimiz var. Bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Hazırlıkları yapılıyor, toplumun önüne çıkacağız. Türkiye bu badireden nasıl çıkar, bütün bunların hepsinin altyapıları, görseller dahil üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Kamu-Özel projeleri: İntikamcı olmayacağız, haklarını verip devralacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, sıklıkla eleştirdiği ve özellikle kamunun garanti ödemeleri yapmak zorunda kaldığı kamu-özel ortaklığı projelerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de bu projelerden kaynaklı kamunun üzerindeki uzun vadeli yükleri kaldırmak istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Garanti ödemelerinde Türkiye’yi bu yükten kurtaracağız. Kurtaracağız ama bunu haksızlık yaparak değil. Önce bunun maliyetini çıkaracağız. Kaça malettin kardeşim bunu? Devlette bunun uzmanları var, oturur demiri, çimentosu, işçiliği maliyetini çıkarır. Sonra makul bir kar koyarız. Kime soracağız bu karı TOBB’a soracağız. Parasını, kar marjını ödeyip kurtaracaksınız. Bu kadar basit. Türkiye büyük bir yükten, torunlarımız büyük bir yükten kurtulmuş olacak. Oradan elde edeceğimiz kaynaklarla özel sektörü teşvik edeceğiz, yeni yatırımlar yapacağız, yatırımların Türkiye’ye dengeli dağılmasına dikkat edeceğiz. Bir intikam duygusuyla bu yapılmayacak, yanlış olur. Siyasette intikam olmaz. Hukukun üstünlüğü neyi öngörüyorsa yol alacaksınız. Elbette bu karar alınırken hukukçularla da konuşulur. İhaleler bir sefer yasalara aykırı yapıldı. Bütün bunlar ayrıntılı şekilde oturulur, değerlendirilir. Kimseyi mağdur etmek niyetinde değiliz.”

Girişimcileri destekleyeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dünyanın en yüksek faiz ödeyen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, uluslararası yatırımların da çok düşük işçi ücreti ve teşviklere rağmen hukuki korkular nedeniyle gelmediğini savundu. Kılıçdaroğlu sanayi ve girişimlere yönelik yaklaşımına ilişkin bir soruya ise, “Çalışanlara, girişimcilere, üretenlere, sanayicilere onlara ekonominin kamu görevlisi olarak bakıyoruz. Ekonomiyi ayakta tutan, vergi ödeyen, ihracat yapan saygın iş insanları olarak bakıyoruz. Her ortamda onları koruyacağız. Katma değeri yüksek ürün üretme çabasına girince ayrıca kredi ve vergi ayrıcalıkları tanıyacağız. Ama devleti soyan, torunlarımızı bile borçlandıran anlayışa asla izin vermeyeceğiz. Döviz bazında ihale alacaksın, garanti alacaksın, döviz bazında geçiş parası alacaksın, fark olursa devlet cebinden ödeyecek. Bu devleti soymaktır. Bu sözlerim girişimciyi ürkütmez. Çünkü soyulan paradan daha fazla parayı yatırım ve teşvikler için, üretim için daha fazla vereceğiz.” dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem projesi son aşamada

CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye’nin “darbe ortamında” olduğunu savunarak, cumhurbaşkanlığı sisteminin işlemediğini, demokrasi ve kamu geleneklerini, işleyişini bozduğunu söyledi. Çözüm olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, benzer önerilerin İYİ Parti tarafından da hazırlandığını hatırlattı. Yakın zamanda İYİ Parti'nin görüşlerini açıklayacağını, CHP’nin de ana iskeleti ortaya çıkan önerilerinin detaylarının hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin ardından kendilerinin de görüşlerini kamuoyuna açıklayacaklarını, daha sonra Millet İttifakı’nın gerekli görmesi halinde bir araya gelerek çalışabileceğini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması talebiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de karşı görüşte olan AK Parti ile MHP’nin görüş farkının “kendi aralarında” olduğunu ancak prensip olarak kendilerinin parti kapatmalara sıcak bakmadıklarını vurguladı.