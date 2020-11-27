CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Katar tepkisi: Niye borsanızı satıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, , FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesini nasıl gördüğü yönündeki bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, başlangıçta koronavirüsle mücadele konusunda iktidarın önemli adımlar attığını ancak ekonomik ve sosyal açıdan bu adımların yetersiz kaldığını söyledi.

Bilim Kurulunun aralarından bir sözcü seçerek bütün açıklamaları onun yapması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onların neler önerdiğini bilmiyoruz ama onların önermelerine karşın siyasi iktidarın nasıl karar aldığını biliyoruz. Onlar 'yanlış yapıyorsunuz' diyorlardı, 'hayır biz yanlış yapmıyoruz, siz sesinizi çıkarmayın biz bildiğimizi okuyacağız.' Bugünkü tablonun ortaya çıkış nedeni bu. İşin Türkçesi, 5 maskeyi dağıtmaktan aciz bir siyasi iktidarın korona sürecini yönetme şansı zaten yoktu. Bilim Kurulunun önerilerini dikkate almayan bir siyasi iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. Biz sorumlu muhalefet olarak 'şunu yanlış yaptın' demedik, 'şunu da yap' diye hep uyarıda bulunduk. O dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) uyardı, doktorlardan oluşuyor bu. Türkiye'nin her tarafından doktorlar bilgi veriyor, 'yanlış yapıyorsunuz, kamuoyuna doğru bilgi vermiyorsunuz' dediler. Bu açıklama üzerine ne PKK'lılığı kaldı ne diğerleri kaldı, kim haklı çıktı? TTB."

TTB'nin dün kendisine yaptığı ziyareti hatırlatan Kılıçdaroğlu, Birlik yöneticilerinin hala gerçek vaka sayısının açıklanmadığını söylediklerini de aktardı.

"CHP'li belediyeler en baştan itibaren kendi il ve ilçelerindeki ölüm sayılarını açıklamış olsalar, biz bu rakamları çok daha önceden öğrenmiş olur muyduk?" şeklinde bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz o ölüm sayılarını aldık. Bir önceki yıl aynı dönemde hayatını kaybedenlerle, bu sürede hayatını kaybedenlerin sayısını aldık. Fakat elimizde, 'COVID'den kaç kişi öldü, diğer hastalıklardan kaç kişi öldü' şeklinde bir veri yoktur. Yine bakanlık ölüm raporlarına doğruyu yazmıyordu, o yüzden bizim açıklama yapmamızı doğru bulmadım. İstanbul'da şöyle bir şey oldu, Ekrem Bey olayın büyüklüğünü görünce 'bu kadar da olmaz, önlem alın' dedi. İstanbul'u yönetiyor, kendisini sorumlu hissediyor." diye konuştu.

"Hiç kimse bilmiyor"

Katar'la yapılan anlaşmalara ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasının Katarlılara satılmadığını, "bedava verildiğini" ileri sürerek, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin satışına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hükümet arzu ettiği geliri, vergiyi toplayamıyor. Satacaklarını sattı, şimdi elde avuçta ne varsa satıp günü gün etmeye çalışıyor. Şimdi Borsa'nın yüzde 10'unu Katarlılara satıyorlar. Kaça sattılar? Niye bilmiyoruz? Tank Palet Fabrikası'nın sözleşmesini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben söylüyorum, sıfır. Hiç para alınmadı. Yatırım yapacaklardı, ne kadar yatırım yaptılar? Hiç kimse bilmiyor. Tank yapılacaktı, yapıldı mı? Hiçbir şey yok. Bunun benzerini ekim ayında yaşadık. Futbol kulüplerinin naklen yayın gelirleri var 500 milyon dolar. Katar firması 'Dolar yükseldi, ben 500 milyon doları ödemiyorum' dedi. Sözleşme var, hukuken ödemesi lazım. 90 milyon dolara indirdiler, dolar kurunu sabitlediler, 5,80 üzerinden. Kasabın, kahvecinin borcunu indirdiler mi? Ne oluyor bu Katar aşkı? Bir kalemde 90 milyon dolar indirdiler. Bari 9 lira indir. Her şey satılıyor, yarın öbür gün 'Sarayın yarısını sattık Katarlılara' denirse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, 'kime neyi, nasıl satarız' Bunun arayışı içerisindeler.

Niye borsanızı satıyorsunuz. Katar gelsin borsadan hisse senedi alsın. Hangi gerekçe ile satıyorum. Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar. Memleketin satılmadık yerini bırakmadınız. Ne milliyetçiliği Allah aşkına, her şeyi sattılar. Ülkeyi pazara döndürdüler, yabancı sermayeye pazar haline getirdiler. Her şeyi satıyorsunuz, satılmadık fabrika, arazi, banka, sigorta, saraylar kalmadı. Nereye kadar gidecek. Kimin malını satıyorsunuz?"

İktidarın 83 milyonun malını sattığını ancak kaça sattığını da söylemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının şu anda "eksi 54 milyar dolar" rezervi olduğunu kaydetti.

İktidarın "dolar yükselmesin" diyerek, 128 milyar doları sattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kime satıldı bu para? Kasap, manav, büfeci aldı mı? 128 milyar doları kime sattınız? Ben AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum, memleketi bu hale getirene hala oy verecek misin sen?" diye konuştu.

Tüm yapılanlara karşın doların yeniden yükselmeye başladığı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Tutamazsınız, bu işin temelinde yatan güvendir, siyasi iktidar kimseye güven vermiyor. Berat Albayrak, bakmayın işin başında olduğu için, talimatı veren Erdoğan'dı. Asıl sorumlu o değil mi? Tek adam rejiminde zaten devlette liyakat olmaz. Çünkü her şeyi tek adam bilir." dedi.