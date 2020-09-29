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CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasının ardından Twitter hesabından bazı eleştirilerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

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