CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasının ardından Twitter hesabından bazı eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı." ifadelerini kullandı.
Bakan Berat Albayrak YEP'i açıkladı: Yeni Ekonomik Program'da neler var?
YEP sonrası dolar ve euro nasıl tepki verdi?
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:
Beş gündür bekliyorum…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh